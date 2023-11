1 z 18

Jeśli tego lata omijałaś ją szerokim łukiem, jesienią musisz się z nią przeprosić. O czym mowa? O najmodniejszym wzorze na sezon jesień/zima 2018 - o kracie! W sklepach już teraz możesz znaleźć dziesiątki klasycznych płaszczy w kratę, setki par szpilek i botków również w kratę, nie mówiąc już o szalikach czy torebkach, których motywem przewodnim jest oczywiście... krata.

Jeśli nie jesteś przekonany do noszenia kraty na marynarce czy na płaszczu, postaw na subtelny dodatek. Oto 15 propozycji prosto z sieciówek w kratkę - jesteśmy pewni, że skusisz się chociażby na jeden z nich. No to do dzieła!