Michał Szpak chyba jako jedyny mężczyzna w polskim show-biznesie zdaje sobie sprawę z tego, że moda idzie do przodu i decyzja czy dany trend jest męski czy damski to wyświechtany relikt przeszłości.

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie żeby – nawet jeśli jesteś dziewczyną – zainspirować się jedną z odjechanych stylizacji wokalisty. Michał właśnie wrzucił na Instagram fotkę w supermodnych, materiałowych spodniach w geometryczny wzór, które są wprost idealne, żeby włączyć do swojej stylówki nieco ironicznego looku w stylu Balenciagi. Dobierzcie do nich neonowe botki lub kozaki i pasujący kolorem i printem żakiet i look w samo sedno trendu gotowy!

To najlepsza chwila na sprawienie sobie takich spodni – zwłaszcza, że sieciówki pękają w szwach od modeli w paski, kratę i inne geometryczne wzory – mniej psychodelia lat 60. a bardziej ironiczna stylizacja na power dressing rodem z lat 90. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć 10 najlepszych par z wyprzedaży!