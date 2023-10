Zimowe wyprzedaże w sieciówkach nareszcie schodzą do maksymalnych rabatów. To dobry moment, by za niewielkie kwoty upolować ubrania i dodatki, które będą na topie jeszcze w przyszłym sezonie - czyli wiosną 2021. W tym celu warto zajrzeć zwłaszcza do Zary. Oto modele odpowiadające 5 trendom 2021 roku.

Reklama

Sukienka w stylu bieliźnianym

Projektanci nadal stawiają na bieliźniane sukienki rodem z lat 90. Na wieczór model z Zary warto połączyć ze szpilkami i chokerem, a na co dzień z cienkim golfem i kozakami. Cena: 399 159 zł

Mat. prasowe

Spodnie ze sztucznej skóry

Ulubiony model it-girls. Skórzane spodnie z szerokimi nogawkami dodają outfitom modowy sznyt i łatwo je wystylizować. Świetnie prezentują się zwłaszcza z krótkimi topami. Cena: 99,90 39,90 zł

Mat. prasowe

Sztruksowy top z bufkami

W 2021 sztruks i bufki nadal będą w cenie. Top z Zary łączy oba trendy, będzie idealny do prostych stylizacji z jeansami. Cena: 99,90 39,90 zł

Mat. prasowe

Kowbojki z kwadratowym noskiem

Botki z kwadratowymi noskami zyskują coraz więcej zwolenników. Tym z Zary w kowbojskim klimacie zdecydowanie warto dać szansę. Cena: 239 79,90 zł

Mat. prasowe

Białe kozaki XL na geometrycznym obcasie

Białe kozaki zaliczyły powrót już jakiś czas temu, jednak teraz kupujemy je tylko w wersji za kolano i koniecznie z nietypowym obcasem. Cena: 359 139 zł

Mat. prasowe