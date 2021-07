Sandałki Małgorzaty Rozenek-Majdan to wakacyjny must-have. Podobne modele kupisz teraz na wyprzedaży w Eobuwie

Na upalne lato zdecydowanie najlepiej sprawdzą się sandałki. Jakie królują w sezonie 2020? Jeśli jeszcze nie masz w swojej kolekcji letnich butów i nie chcesz wydawać fortuny idealnym rozwiązaniem będą ultramodne rzymianki ! To największy hit lata już od paru dobrych sezonów! Na wyprzedaży w sklepie internetowym E obuwie.pl znaleźliśmy najpiękniejsze modele w bardzo dobrych cenach! Zobaczcie sami! Rzymianki - najmodniejsze sandały na lato 2020 Rzymianki lub gladiatorki to wiązane wokół kostki sandały, które z powodzeniem założysz do wielu letnich stylizacji. Jeśli jesteś fanką stylu boho, to prawdziwy strzał w dziesiątkę, bo te buty kochają towarzystwo falbanek, kwiatków i frędzli! Ale równie dobrze prezentują się z lookiem w stylu safari. Jakie warto wybrać? Białe, złote, brązowe, we wzór węża lub czarne nabijane ćwiekami. My przeszukaliśmy internetowy sklep Eobuwie.pl i wybraliśmy najpiękniejsze modele, które dodadzą charakteru waszym letnim kreacjom a dodatkowo są teraz są przecenione! 1. Te cuda w złotym kolorze w dzień dodadzą blasku romantycznej sukience w kwiaty a wieczorem założysz je na imprezę! Sergio Rossi/Eobuwie.pl, aktualnie kosztują 159 zł (przecenione z 239,99 zł). 2. Uwielbiasz rockowe klimaty? T-shirt z ulubionym zespołem plus dżinsowe szorty perfekcyjnie uzupełnią nabijane ćwiekami gladiatorki! Eva Minge/Eobuwie.pl, cena 249 zł (wcześniej kosztowały 379 zł). 3. Latem warto mieć chociaż jedne buty w białym kolorze. Podkreślają opalone nogi i pasują dosłownie do każdej sukienki! Ten model to marka Sergio Bardi/Eobuwie.pl, cena 159 zł (przecenione z 179 zł). 4. Zwierzęce wzory to jeden z najmocniejszych trendów lata 2020! Wiązane na rzemyki płaskie sandałki to prawdziwa perełka,...