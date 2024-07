1 z 11

Zosia Ślotała i Jessica Mercedes pokochały torebki Gucci Supreme! Te cudeńka są warte około 3 tysięcy euro, w zależności od modelu, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych! Większość z nich jest trudno dostępna, dlatego zyskują one też na wartości. Nie da się również ukryć, że od kilku miesięcy są one jednymi z najbardziej pożądanych torebek wśród fashionistek. Ty możesz mieć podobną nawet za 50 złotych!

W naszym przeglądzie znajdziesz torebki inspirowane domem mody Gucci, ale w dużo niższej cenie! Koniecznie sprawdź, gdzie możesz dostać podobne do tych, które noszą Zosia Ślotała i Jessica Mercedes.

