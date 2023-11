Reklama

Paulina Sykut Jeżyna zaczęła właśnie nagrania do nowego show Polsatu! Niedawno prezenterka została gospodynią show "Moje disco, moje wszystko", w którym będą pojawiać się najbardziej znane zespołu z nurtu muzyki disco, ale również disco-polo. Tymczasem gwiazda na swoim Instagramie pokazała pierwsze zdjęcie z planu!

Co rzuciło się w oczy jej fankom?

Nie tylko jej zjawiskowa uroda i jasne włosy, ale również szary golf! Za oknem ciągle mróz, ale taki sweter, jaki nosi Paulina, skutecznie ochroni przed zimnem! Co to za marka? Golf jest projektu Moniki Świderskiej. Na jej stronie kosztuje 279 zł. Co najważniejsze, taki golf będzie pasował dosłownie do wszystkiego! Jak Wam się podoba?

Będziecie oglądać Paulinę w nowym show Polsatu? Przypominamy - prezenterkę zobaczymy ponownie jako gospodynię "Tańca z Gwiazdami", który wystartuje w marcu!

