Szałwia na włosy zadziała wzmacniająco i odżywiająco. Płukanka szałwiowa dobrze sprawdzi się w przypadku szatynek, ponieważ nada głębi ciemnym kolorom włosów. Płukanka z szałwii może także delikatnie prostować włosy.

Reklama

Płukanka z szałwii na włosy – działanie

Płukanka z szałwii wzmacnia strukturę włosa i odżywia cebulki. Szałwia na włosy zalecana jest szatynkom, ponieważ może lekko przyciemniać włosy. Po zastosowaniu płukanki z szałwii włosy stają się lśniące i gładkie. Płukanka z szałwii zmniejsza ilość produkowanego łojotoku, dzięki czemu ogranicza przetłuszczanie się włosów. Płukanka z szałwii może lekko prostować włosy.

Przygotowanie płukanki z szałwii na włosy

Do przygotowania domowej płukanki na włosy z szałwii potrzebujesz dwóch torebek szałwii lub około 10-15 gramów suszonych liści szałwii. Suszone zioła wsyp do miski i zalej litrem wrzątku. Napar pozostaw do ostygnięcia pod przykryciem. Przed użyciem napar należy odcedzić przez drobne sitko. Płukanki możesz użyć po umyciu włosów szamponem i nałożeniu odżywki, jako ostatnie płukanie.

Rada: Napar z szałwii może zabarwić łazienkę, dlatego najlepiej nie polewać nim włosów strumieniem od góry, a moczyć je wkładając głowę do miski z płukanką. Po namoczeniu włosy owiń ciemnym ręcznikiem i poczekaj 30 minut, aby wchłonęły jak największą ilość płukanki szałwiowej. Po kuracji włosy rozczesz grubym grzebieniem i układaj jak zwykle. Płukankę stosuj nie częściej niż raz w tygodniu.

Zobacz także