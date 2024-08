Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła miłości w programie, ale zdobyła sympatie widzów. Co jakiś czas uczestniczka show pokazuje, co u niej słuchać i chętnie odpowiada na pytania internautów. Ostatnio postanowiła wrócić wspomnieniami do przeszłości z okazji swoich urodzin. Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Marta ze "Ślubu" w ciemnych włosach i grzywce

Nie zawsze ekspertom ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udaje się dobrać idealne małżeństwo. W programie Marta Podbioł wyszła za mąż za Macieja Mikołajczyka i choć próbowała zbliżyć się do męża, on nie był nią w ogóle zainteresowany. Uczestniczka show zyskała jednak sympatie widzów i utrzymuje z nimi stały kontakt w mediach społecznościowych. Ostatnio Marta ze "Ślubu" pochwaliła się swoim szczęściem i poinformowała, że zaczyna nowy etap w życiu. Teraz uczestniczka show postanowiła wrócić wspomnieniami do przeszłości.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno obchodziła swoje 34. urodziny i z tej okazji postanowiła opublikować swoje stare zdjęcia. Uczestniczka show jest na nich nie do poznania.

Już kolejne urodziny za mną ;) 34 to już nie przelewki ha! Zaczęło mnie łamać w kręgosłupie xD Odkopałam stare zdjęcia i dodaje tutaj mały ''sum up'' i aż mordka się śmieje :) Jak miałam 16 lat, robiłam pokazy kręcenia ogniem w rytm muzyki irlandzkiej. Ile razy płonęły mi jeansy w czasie ćwiczeń to nie zliczę xD Ale doszłam później do wprawy. (...) Teraz w dorosłym życiu wiadomo doszły obowiązki, ale czuję, że jestem w miejscu, w którym powinnam być i wszystko idzie w dobrym kierunku :))) A wy jak wspominacie swoje nastoletnie czasy?? — napisała Marta.

Pod wpisem Marty pojawiło się mnóstwo komplementów i życzeń urodzinowych od internautów.

Piękna kobieta z ciebie

Spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze. Jak ci ładnie w grzywce było

Wszystkiego Najlepszego. Wiek to tylko liczba… najważniejsze co w duszy gra — piszą internauci.

My również dołączamy się do życzeń!

