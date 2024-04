Czapki z głów! Odśnież włosy po zimie i przywitaj wiosnę z nowym blaskiem

Zima jest trudnym czasem dla naszych włosów. Suche powietrze, ogrzewanie pomieszczeń, czapki, szaliki… to wszystko sprawia, że nasze włosy stają się osłabione, podatne na łamanie i pozbawione blasku. Nadejście wiosny to idealny czas, aby to zmienić!