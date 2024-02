Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że ma napięty grafik. Gwiazda serialu "Klan" jest pracującą mamą i doskonale udaje jej się godzić te role przy ogromnej pomocy Macieja Peli, który jest pełnoetatowym tatą. Ostatnio aktorka została przyłapana przez paparazzi w centrum Warszawy. Agnieszka Kaczorowska najwyraźniej była naprawdę zabiegana. Czyżby z tego powodu zapomniała zdjąć z włosów wałek?

Agnieszka Kaczorowska z wałkiem na włosach biegnie do samochodu

Agnieszka Kaczorowska, od kiedy została mamą nadal realizuje się zawodowo, ale skupia się też na swojej karierze influencerki. Aktorka niemal każdego dnia prezentuje na instagramowym koncie nowe treści i zawsze stara się wyglądać perfekcyjnie, co wielokrotnie było pretekstem do nieprzychylnych komentarzy. Teraz okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska pozwala sobie na naturalność i w realnym świecie nie zawsze wygląda tak, jak w mediach społecznościowych. Możemy to zobaczyć dzięki zdjęciom paparazzi. To właśnie fotoreporterzy przyłapali aktorkę podczas załatwiania codziennych sprawunków i choć stylizacja prezentuje się bezbłędnie, to całą uwagę przyciąga wałek na włosach Agnieszki Kaczorowskiej. Czyżby przypadkowo zapomniała go zdjąć? A może to był celowy zabieg?

