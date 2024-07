Cynamon wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu

Cynamon to popularna przyprawa kuchenna, które jest dodawana do ciast, deserów czy ciepłych napoi podczas zimowych wieczorów. Jej rozgrzewające właściwości zostały docenione również w kosmetyce. Pobudza do pracy naczynia krwionośne i ma zbawienny wpływ na włosy. Wzmacnia je, zapobiega wypadaniu oraz nadaje im rudawy kolor.