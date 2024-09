Klaudia Halejcio nie ukrywa, że 3-letnia córeczka jest jej prawdziwym oczkiem w głowie, a treści związane z rodzicielstwem zajmują sporo miejsca na jej profilach w mediach społecznościowych. Teraz Klaudia Halejcio postanowiła zrelacjonować fanom wizytę z córką u fryzjera. Ta jednak była dość nietypowa, jak na dziecko!

Reklama

Klaudia Halejcio zabrała córkę na zabieg do fryzjera

Internauci, którzy śledzą profil Klaudii Halejcio na Instagramie wiedzą, że z 3-letnią córką łączy ją naprawdę wyjątkowa więź. Mama i córeczka wiele rzeczy robią razem, a fani dostrzegają również ogromne fizyczne podobieństwo.

Tym razem Klaudia Halejcio postanowiła wybrać się razem z Nel do fryzjera. Nie była to jednak zwykła wizyta: 3-latka przeszła zabieg na włosy. Jej mama pośpieszyła z tłumaczeniem: wszystko przez to, że loki dziewczynki są wyjątkowo nieujarzmione!

Dzisiaj z Nelusią przyszłyśmy na zabieg na włosy, bo ja już kompletnie nie radzę sobie z jej niesfornymi loczkami. Włosów nie ma zbyt dużo, ale ten puch i puszenie się to istny koszmar - napisała na InstaStories Klaudia Halejcio.

Instagram @klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio podkreśliła, że zabieg fryzjerski, który przeszła jej córka, jest całkowicie bezpieczny i sama również go stosuje. Teraz ma nadzieję, że sprawdzi się również u małej Nel:

Dzisiaj spróbujemy kryo na włosy - oczywiście, zabieg jest całkowicie bezpieczny, nic jej nie zaszkodzi. To jeden z moich ulubionych zabiegów, który odbudował moje włosy, a teraz sprawdzimy, jak pomoże w ujarzmieniu tych małych, dziecięcych kosmyków - dodała gwiazda.

Instagram/Klaudia Halejcio

Co uważacie o decyzji Klaudii Halejcio? Zrozumie ją każda mama?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Córka Michała Wiśniewskiego skończyła 18 lat. Z tej okazji ścięła niemal wszystkie włosy!