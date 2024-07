Mydlnica lekarska, a dokładnie jej korzeń, może zastąpić szampon. Zawarte w nim saponiny sprawiają, że w postaci wywaru można go stosować do mycia włosów. Oprócz tego, że zmyje z włosów nadmiar tłuszczu, wzmocni je i zlikwiduje łupież.

Reklama

Mydlnica lekarska odtłuszcza włosy

Znajdujące się w korzeniu mydlnicy lekarskiej saponiny, naturalne spieniacze, delikatnie oczyszczają skórę głowy, zmywają z niej nadmiar tłuszczu. Nie przesuszają przy tym skóry. Saponiny likwidują bakterie i grzyby, które mogą być przyczyną łojotokowego zapalenia skóry głowy i łupieżu. Łagodzą też swędzenie skóry, które często towarzyszy tej chorobie.

Mydlnica lekarska wzmacnia włosy

Mydlnica lekarska odżywia też włosy i wzmacnia ich strukturę. Korzeń mydlnicy lekarskiej przywraca zdrowy wygląd włosom zniszczonym przez farbowanie i układanie przy pomocy lokówki lub prostownicy. Poprawia również wygląd włosów cienkich i oklapniętych.

Jak stosować mydlnicę lekarską na włosy?

Za sprawą saponin wywar z korzenia mydlnicy pieni się, dzięki czemu można myć nim głowę nawet bez dodawania szamponu. Jeśli jednak efekt mycia samym wywarem okaże się niezadowalający, można też dodać do niego szampon, którym zazwyczaj myje się głowę. Z mydlnicy można też zrobić płukankę i stosować ją po umyciu włosów.

Jak zrobić szampon z korzenia mydlnicy lekarskiej?

Do przygotowania szamponu z mydlnicy lekarskiej potrzebne są dwie łyżki suszonego korzenia mydlnicy, szklanka wody i ulubiony olejek eteryczny, np. o zapachu limonki. Wodę z korzeniem należy przez 10 minut gotować. Po tym czasie należy przecedzić wywar, ostudzić do temperatury ok. 30 stopni i dodać do niego 3-4 krople olejku. Wywarem można umyć głowę.

Zobacz także

Jak przygotować płukankę z mydlnicy lekarskiej?

Płukankę z mydlnicy lekarskiej sporządza się z dwóch łyżek suszonego korzenia i dwóch szklanek wody. Należy gotować korzeń w wodzie przez 5 minut, przecedzić i ostudzić. Wywarem należy płukać włosy po umyciu głowy.

Reklama

Gdzie kupić suszony korzeń mydlnicy lekarskiej?

Suszony korzeń mydlnicy dostępny jest w sklepach zielarskich. Torebeczka zawierająca 50 g suszonego korzenia kosztuje ok. 5-7 zł.