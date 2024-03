Kazimierz Mazur niedawno pochwalił się wielką zmianą swojego wyglądu. Fani serialu "Na Wspólnej" nie mogą uwierzyć, że to ich ulubiony aktor! Zobaczycie, jak teraz wygląda serialowy Kamil! Kazimierz Mazur pochwalił się efektami przeszczepu włosów.

Aktor z "Na Wspólnej" przeszedł metamorfozę

Serial "Na Wspólnej" ma swoich fanów już od 2003 roku. Dokładnie od tego czasu w rolę Kamila Hoffera wciela się Kazimierz Mazur, który dzięki mediom społecznościowym dzieli się z internautami częścią życia prywatnego. Aktor nie ukrywał, że zdecydował się na przeszczep włosów. Na swoim Instagramie napisał:

Kochani, ja już idę na zabieg. Widzimy się za 12 miesięcy. Co prawda zabieg nie będzie trwał 12 miesięcy, tylko porost włosów, ale widzimy się i zobaczymy, jakie będą efekty - oznajmił na jednej ze swoim relacji.

fot Adam Jankowski/REPORTER

Na efekty takiego zabiegu należy poczekać i nie przychodzą one od razu. Jednak to niejedyna zmiana w wizerunku aktora. Fani dostrzegli również, że aktor "Na Wspólnej" jest wyraźnie smuklejszy. Okazuje się, że to za sprawą intensywnych treningów pod okiem trenera oraz odpowiedniej diety, którą wprowadził Mazur do swojego życia. Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem aktora:

Ale zmiana!

Wow super, zmiana na plus

Warto zauważyć, że Kazimierz Mazur nie jest pierwszą osobą, która zdecydowała się na taką zmianę wizerunku. Na przeszczep włosów odważyli się również: Michał Koterski czy Roger Salla.

Myślicie, że taką zmianą wyglądu zrobił sobie prezent na 40. urodziny? Aktor kilka dni temu podzielił się z fanami informacją o swoich okrągłych urodzinach, a w komentarzach internauci ruszyli do składania najserdeczniejszych życzeń:

Spełniaj marzenia, leć wysoko. 100 lat!

Wszystkiego najlepszego! Samych wspaniałości

