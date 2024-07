Gorczyca nakładana na skórę głowy to skuteczny sposób na przyspieszenie porostu włosów. Działa pobudzająco i rozgrzewająco. Wystarczy zastosować ją raz w tygodniu, a już po miesiącu uzyskamy efekt dłuższych włosów.

Gorczyca, znana jako składnik musztardy, ma szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej. Ochrania błony śluzowe żołądka, wspomaga trawienie oraz działa antydepresyjnie. W kosmetyce stosowana jest do wzmocnienia włosów oraz na porost włosów.

Maska z gorczycy na włosy

Przygotowanie maski z gorczycy jest bardzo proste. Jedną łyżeczkę zmielonej gorczycy, jajko, odrobinę wody, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę miodu należy wymieszać i nałożyć na skórę głowy na co najmniej 30 minut. Owinąć głowę ręcznikiem, aby jeszcze bardziej rozgrzać głowę. Następnie zmyć wszystko szamponem. Nie jest to jednak maseczka dla osób z wrażliwą skórą, ponieważ może powodować przesuszenie skóry, a co za tym idzie wywołać reakcję alergiczną, swędzenie czy łupież.

Gorczyca na włosy: działanie pobudzające

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że gorczyca ma silne działanie rozgrzewające i pobudzające, przez co może stymulować cebulki włosów i spowodować ich szybszy porost. Nie zapominajmy o oleju z gorczycy, który również ma dobroczynny wpływ na włosy. Olejowanie nim końcówek raz w tygodniu sprawi, że staną się one mocniejsze, nawilżone i mniej łamliwe.

