„Farma” to program, który nie tylko dostarcza rozrywki, ale także skłania do refleksji nad wartością prostego życia, ciężkiej pracy i relacji międzyludzkich. Każda edycja przynosi nowe wyzwania i emocje, a uczestnicy, mimo trudnych warunków, często podkreślają, że udział w programie był dla nich cenną lekcją pokory i wdzięczności za codzienne wygody.

Jedną z najbardziej wyrazistych postaci 4. edycji była Danuta Gołębiewska, nazywana przez widzów po prostu „Danka”. Jej charyzmatyczna osobowość, niekonwencjonalne podejście do życia oraz liczne występy artystyczne dostarczały zarówno uczestnikom, jak i widzom wielu emocji. Danka często inicjowała śpiewy i zabawy, co rozładowywało napięcia i integrowało grupę. Jednak jej ekscentryczne zachowanie bywało również źródłem konfliktów i nieporozumień wśród farmerów.

Tym samym Danka stała się jedną z najbardziej zapamiętanych uczestniczek tej edycji, więc nic dziwnego, że teraz jej metamorfoza wywołała takie poruszenie w sieci!

Danuta Gołębiewska i Patrycja Cieślak przeszły metamorfozy w "Halo tu Polsat"

Danuta Gołębiewska oraz Patrycja Cieślak pojawiły się w "Halo tu Polsat" i przeszły metamorfozy. Efekty prac stylistów zostały zaprezentowane na oficjalnym instagramowym profilu programu.

Danusia i Patrycja przeszły dzisiaj w #halotupolsat metamorfozę! Jak oceniacie efekty? - czytamy na Instagramie ,,Halo tu Polsat''

Jak się okazało, Patrycja zdecydowała się na lekkie odświeżenie fryzury, a za to Danka nieźle zaszalała z metamorfozą! Uczestniczka 4. edycji "Farmy" zdecydowała się na ostre cięcie i znacząco skróciła włosy.

Fani szybko ruszyli do komentowania metamorfoz i przyznają wprost, że są zachwyceni efektami. W szczególności komplementują Dankę, która ich zdaniem jest wręcz nie do poznania. Internauci dodają również, że nowa fryzura dosłownie odjęła jej lat.

Danka nie do poznania

Danka ile młodziej

Danka extra! Pati również :) Dużo młodziej wyglądacie - komplementują fani

A Wam, jak się podobają metamorfozy Danki i Patrycji? Poniżej możecie zobaczyć ich najnowsze zdjęcia!

O czym jest program "Farma"?

„Farma” to polski program typu reality show emitowany na antenie telewizji Polsat od 2022 roku, oparty na szwedzkim formacie „The Farm”. Uczestnicy programu, rekrutowani w drodze castingu, porzucają wygody współczesnego życia i przenoszą się do gospodarstwa rolnego, gdzie żyją w warunkach zbliżonych do tych sprzed stu lat.

Pozbawieni dostępu do mediów i nowoczesnych udogodnień, muszą samodzielnie dbać o gospodarstwo: opiekować się zwierzętami, uprawiać rośliny oraz wykonywać codzienne prace rolnicze. Współpraca, zaradność i siła charakteru są kluczowe, aby przetrwać w tych surowych warunkach. Co tydzień uczestnicy stają do pojedynków, a przegrany opuszcza program. Ostateczny zwycięzca otrzymuje tytuł Super Farmera oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Finał ostatniej, czwartej edycji „Farmy” odbył się 28 lutego 2025 roku. Po 40 dniach rywalizacji tytuł Super Farmera zdobył Bronisław Bandyk, znany jako „Bandi”. Ten pełen energii góral zyskał sympatię widzów swoją pracowitością, optymizmem i zaangażowaniem w życie farmy. Nagrodą dla zwycięzcy były Złote Widły oraz 100 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajęła Żaneta Hałas, a trzecie Łukasz Zarzycki, znany jako „Surfer”.

