Wiosną 2023 roku na antenie TTV rozpoczęła się emisja pierwszego sezonu "Zakupu w ciemno". Widzowie w ekspresowym tempie pokochali nową produkcję, w której doświadczeni handlarze licytują w ciemno palety ze zwrotami konsumenckimi. Wśród uczestników programu znaleźli się m.in. Ola i Dorota, Mateusz "Łysy", tri0: Arman, Gor i Kamil oraz Julia i Robert Pawłowscy, którzy wystąpili również w innym programie TTV "Nasi w mundurach". W hicie TTV pojawia się również Iwona Marivo, która dała się poznać jako przebojowa uczestniczka z różowymi włosami na głowie. A jak Iwona wyglądała w przeszłości? Tylko spójrzcie na te kadry. Na starych zdjęciach jest nie do poznania.

Stacje telewizyjne cały czas proponują swoim widzom nowości, które przyciągną ich przed telewizory i tak blisko dwa lata temu na antenie TTV pojawiła się nowa produkcja "Zakup w ciemno". Fani pokochali nowy format i jego uczestników, dlatego powstawały kolejne sezony, które przynosiły widzom sporą dawkę emocji. Wśród uczestników "Zakupu w ciemno" jest przebojowa Iwona Marivo, której znakiem rozpoznawczym są jej różowe włosy. Być może nie wszyscy jednak wiedzą, że w przeszłości Iwona farbowała się na bardzo jasny blond. Jej zdjęcia z przeszłości możecie znaleźć na jej profilu na Instagramie. Iwona Marivo w mediach społecznościowych pokazała, jak wyglądała w 2013 roku.

Dobrze widzicie, to ja... 2013. Dużo młodsza z blond włosami, jak ten czas szybko mija. Minęło aż 8 lat od tego zdjęcia a pamiętam jakby to było wczoraj. Już nie we dwójkę ale we trójkę spędzamy nasze wakacje. Już wkrótce dawka wakacji na kanale Marivo. Jak sądzicie ile miałam lat ma tym zdjęciu?

pisała w 2021 roku Iwona.