Grudzień to najwyższy cza, by rozejrzeć się za sylwestrowymi kreacjami. Przed nami też świąteczne imprezy i wieczorne wyjścia. Postanowiliśmy przejrzeć sieciówki, i na prawdę jest już w czym wybierać! Zobaczcie sami!

Najmodniejsze sukienki karnawałowe 2019

Zainspirowała nas Barbara Kurdej Szatan, która podczas finału "The Voice of Poland" wystąpiła w metalicznej sukience od Lidii Kality. Wyglądała fenomenalnie a sukienka podkreślała idealną figurę gwiazdy. W sieciówkach takich jak Zara, H&M, Stradivarius, czy New Look znajdziecie podobne błyszczące perełki w tym stylu. Metaliczne tkaniny w różnych połyskujących kolorach to hit tego sezonu! Długie, mini i midi każdy może znaleść coś dla siebie.

Zobaczcie długą wieczorową kreację na siódmym slajdzie to nasz hit!

Zajrzyjcie do galerii tam znajdziecie 10 najmodniejszych sukienek na sylwestra!