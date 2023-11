1 z 9

Jeśli uważasz, że ciepłe wełniane swetry zabierają ci 100 procent twojej kobiecości i w żadnym przypadku nie będziesz wyglądać w nim, kobieco, jesteś w błędzie! Spójrz tylko na jedno ze zdjęć Ani Lewandowskiej, na którym trenerka pozuje w spódniczce mini i w kremowym swetrze z dekoltem na plecach. Czy Ania założyła go odwrotnie? O nie! Sweter z dekoltem na plecach był w poprzednim sezonie (i zdecydowanie nadal jest!) jednym z najmocniejszych trendów, który przebija się w sezonie jesień/zima 2018/2019.

Sweter Ani to marka Other Stories. Ceny swetrów te marki sięgają nawet ponad 300 złotych, dlatego my postanowiliśmy zajrzeć do sieciówek dostępnych w Polsce i... znaleźliśmy bardzo podobne modele już od 39 złotych! Znajdziecie je w naszej galerii.

