Torebka Yves Saint Laurent (bardzo droga!), a do niej sweter z Zary (139 złotych) i spódniczka w panterkę (279 zł). Na taki modowy mezalians mogła pozwolić sobie tylko ona - Natalia Siwiec. Gwiazda Instagrama i jedna z najbardziej znanych polskich fotomodelek uwielbia łączyć drogie marki z tymi tańszymi. Jak do tej pory, robi to z sukcesem. Tak stało się i tym razem, kiedy beżowy pleciony sweterek w rozmiarze oversize spotkał się z luksusową bordową torebką Yves Saint Laurent oraz dopasowaną spódniczką mini nowej polskiej marki.

Zobaczcie wszystkie elementy jej stylizacji w naszej galerii. My przede wszystkim zakochaliśmy się w spódniczce Natalii - panterkowy print jest w tym sezonie trendem numer jeden!

