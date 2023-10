Najnowszy trend w koloryzacji włosów Shadowing stoi w opozycji do tendencji promowanych w ostatnich latach i zamiast na rozjaśnianiu skupia się na przyciemnianiu włosów. Jego celem jest dodanie fryzurze trójwymiarowości i wprowadzenie do niej ruchu. Technika najlepiej współgra z odcieniami brązu. Polega na przyciemnieniu pojedynczych pasm z przedniej części włosów. Bogatszy, ciemniejszy odcień jest blisko twarzy dzięki czemu uwydatnia oczy, kości policzkowe i usta oraz wzmacnia resztę koloru. Shadowing przedstawiony został w kolekcji Shadow Prints marki Davines na wiosnę 2021.

Kolekcja Shadow Prints Davines

Shadowing - jak stylizować?

Tom Connell, dyrektor artystyczny brandu połączył go z rozpuszczonymi, bardzo subtelnie wystylizowanymi włosami. Właśnie w tak naturalnej i nonszalanckiej wersji trend prezentuje się najlepiej. Koloryzacja sprawdzi się na każdej długości włosów, przez co pasuje praktycznie do każdego owalu twarzy. Wymaga wprawy i sporego wyczucia dlatego zamiast wykonywać ją samodzielnie lepiej oddaj się w ręce stylisty fryzur.

Jak wam się podoba ten nowy trend?

