Niespełna 50-letnia Salma Hayek wciąż zachwyca niesamowitą figurą. Aktorka postanowiła nie eksponować jej na brytyjskiej premierze swojego filmu "Pentameron", stawiając na zabudowaną kreację od domu mody Gucci. Rezultat? Totalna wpadka.

Utrzymana w stylu vintage kreacja pochodzi z jesiennej kolekcji włoskiej marki. Sukienka o zachowawczym fasonie ze stójką wyróżniała się cekinowymi płomieniami przy rękawach, aplikacjami z pereł i deseniem przywodzącym na myśl stare zasłony. Aktorka dobrała do niej ciężkie buty na masywnych platformach (Gucci), uzupełniając look włosami ułożonymi w półupięcie i nietrafionym makijażem z brokatowym cieniem do powiek i czerwienią na ustach. Domyślamy się, że Salma Hayek nie chce eksponować biustu na każdym kroku, a średniowieczna stylizacja z premiery nawiązuje do jej roli w filmie "Pentameron". Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że oryginalny look Gucci w ogóle nie pasuje do kobiecej urody aktorki.

Salma Hayek pojawiła się na brytyjskiej premierze filmu "Pentameron" w stylizacji z metką Gucci.

Sukienka o zachowawczym kroju zwracała uwagę bogactwem detali.

