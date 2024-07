Na ramówce TVN pojawiły się największe gwiazdy stacji. Nie zabrakło wśród nich Małgorzaty Sochy. Aktorka wybrała na tę okazję bardzo efektowną i bardzo kosztowną stylizację za ponad 15 tysięcy złotych! Złożyły się na nią przede wszystkim zwiewna bluzka i spódnica Isabel Marant. Wzorzysty komplet kosztował w sumie ponad 3 700 złotych. Do tego wzorzystego zestawu aktorka dodała bardzo atrakcyjne dodatki. Były to czarne kozaki z zamszu z kolekcji Gianvito Rossi kosztujące 5450 złotych oraz zielona torebka na łańcuszku domu mody Valentino. Model nazwany Va Va Voom kosztuje prawie 6 tysięcy złotych.

Jesteśmy ciekawi, jak oceniacie ramówkową kreację Małgorzaty Sochy? Warta swojej ceny?! ZAGŁOSUJCIE! A co nowego zobaczymy w nowej ramówce TVN? Zobaczcie!

Małgorzata Socha na ramówce TVN.

Stylizacja Małgorzaty Sochy kosztowała ponad 15 tysięcy złotych!

Torebka Valentino, którą założyła Małgorzata Socha kosztuje 5960 zł. Pasowała do jej stylizacji?!

Zamszowe kozaki Ginavito Rossi/Moliera2 cena 5450 zł.

Bluzka Isabel Marant/Moliera2 kosztuje 2050 zł.

Spódnica Isabel Marant/Moliera2 cena 1630 zł.

