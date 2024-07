Święta to czas, na który czekamy z utęsknieniem. Kojarzą nam się ze spokojem, pięknymi zapachami, odcieniami czerwieni i złota. Zanim jednak usiądziemy przy kominku, na którym zawisną kolorowe wełniane skarpetki, czeka nas przedświąteczna gorączka zakupów. Jedne z nas ją kochają, inne wręcz przeciwnie. W związku z tym, że nasza redaktorka Ania Robak, należy do tych drugich i bieganie po sklepach to absolutnie nie jej bajka, postanowiła wybrać prezenty z najnowszego katalogu Oriflame.

Reklama

Razem z marką Oriflame śledzimy najważniejsze trendy sezonu. Z tej okazji powstał cykl specjalnych spotkań wideo "Beauty Inspiracje". Spotykamy się z ekspertami Oriflame i opowiadamy o tym, co jest na czasie. Gościem świątecznego odcinka była Anna Orłowska – znana i ceniona makijażystka oraz stylistka Jagoda Gierałtowska.

Ekspertki pomogły Ani skompletować prezenty dla najbliższych: dla przyjaciółki, mamy i ukochanego. Nie zabrakło modowych hitów, nowości od Oriflame oraz klasyków, które pokochało wiele z was.

Zobacz także

Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, że świąteczne zakupy mogą być bardzo szybkie i przyjemne!

Więcej porad ekspertów Oriflame i topowe kosmetyki marki z nowego katalogu znajdziesz w naszej sekcji "Piękna tak jak chcę".

Mat. prasowe

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame