Reklama

Prezent dla chłopca to nie lada wyzwanie. W końcu małego człowieka nie przekonają nieśmiertelne klisze świątecznych podarunków. Kapcie zostaną rzucone w kąt, a sweter zostanie założony tylko pod groźbą śmierci. Wiemy, że wybór odpowiedniego podarunku jest w tym przypadku wyjątkowo niełatwy. Dlatego wybraliśmy dla was 18 uroczych prezentów, które zadowolą nawet najbardziej krnąbrnego nicponia. Od kostiumów supebohaterów aż po namioty rycerskie i hulajnogi – przekonajcie się, że udany prezent to nie kwestia grubego portela – a sprytnej selekcji.

Clockwork Soldier

Zestaw do budowy rakiety kosmicznej, Clockwork Soldier / czerwonamaszyna.pl, 52 zł

Lacoste

Zegarek Lacoste Kids, 249 zł

Empik

Zabawka zręcznościowa, Empik, 99 zł

Kartell

Wyścigówka, Kartell, 2640 zł

Pan tu nie stał

T-shirt, Pan tu nie stał, 45 zł

Reserved

T-shirt Star Wars, Reserved, 29,99 zł

Reserved

Szlafrok Batman, Reserved, 79,99 zł

Djeco

Puzzle z mapą świata, Djeco / Showroom.pl, 75 zł

Mamissima

Przytulanka Mamissima / mamissima.pl, 89 zł

Zara

Plecak potwór, Zara, 89,90 zł

Reserved

Nerka Star Wars, Reserved, 39,99 zł

Haba

Namiot rycerski, Haba / rossi.pl, 846 zł

TK Maxx

Hulajnoga, TK Maxx, 134,99 zł

Born on board

Gogle narciarskie, Born on Board / bornonboard.com / 199 zł

Empik

Drewniany śmigłowiec, Empik, 99 zł

Empik

Drewniane klocki, Empik, 32 zł

TK Maxx

Dinozaur do siedzenia, TK Maxx, 299,99 zł

Pan tu nie stał

Czapka „Cześć", Pan tu nie stał, 45 zł