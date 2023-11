Paulina Sykut-Jeżyna uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Jej stylem inspiruje się tysiące kobiet, a wszystko dlatego, że gwiazda Polsatu często sięga po ubrania i dodatki z sieciówek, tworząc z nich ciekawe stylizacje. Tak było też tym razem! Dziennikarka zdecydowała się założyć wielobarwny płaszcz w kratkę, który doskonale sprawdza się w wiosennej stylizacji.

Reklama

Paulina Sykut-Jeżyna często zagląda do sieciówek!

Dziennikarka w sklepach sieciowych wyszukuje prawdziwe perełki. Na jej nową stylizację w większości składają się ubrania marki Reserved oraz Sinsay. Trzeba przyznać, że tworzą ciekawy wiosenny look. Płaszcz w kratkę można znaleźć w sieciówce, która skierowana jest głównie do nastolatek. Jak widać warto tam zaglądać, bo w Sinsay możemy kupić ciekawy płaszcz. Model, który pogodynka ma na sobie kosztuje 179 zł. Z kolei dzianinowy zestaw z błyszczącą nicią kupimy w Reserved. Do zestawu dziennikarka założyła supermodne już od kilku sezonów białe sneakersy.

Internautki oceniają stylizację Pauliny Sykut!

Pod zdjęciem gwiazdy pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy dotyczących tej stylizacji. Najwięcej dotyczyło płaszcza, który bardzo spodobał się fankom stylu Pauliny Sykut-Jeżyny. Oto niektóre z nich:

Śliczna stylówka ???????????? Skąd płaszczyk ?:) Super, cudownie w tym płaszczyku ????

Podoba Wam się ta stylizacja?

Instagram

Paulina Sykut uwielbia płaszcze. Ma ich sporo kolekcję.

Instagram

Reklama

Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna na spacerze z rodziną! Córkę ubiera zgodnie z trendami