Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najpopularniejszych prezenterek! 38-latka kilka dni temu została nawet nagrodzona Telekamerą - zwyciężyła w kategorii prezenter pogody! Gwiazda na gali wyglądała wręcz olśniewająco. Styl Sykut-Jeżyny nie tylko w telewizyjnym studiu i na oficjalnych imprezach robi na nas wielkie wrażenie! Paulina nawet gdy ma dzień wolny wygląda zjawiskowo! Bardzo często wybiera wtedy charakterystyczne nakrycia głowy. Czy kaszkiet do wszystkiego pasuje?

Reklama

Paulina Sykut w kaszkiecie

Paulina Sykut-Jeżyna często nosi nakrycia głowy. Czapki, kapelusze, bejsbolówki - to nieodłączne elementy w jej stylizacjach. Gwiazda uwielbia również kaszkiety. Jeden z nich - granatowy z dwoma czarnymi paskami z kolekcji Bizuu 2017/2018 przypadł jej szczególnie do gustu.

Zobacz także: Ubrania z recyklingu plastikowych butelek? Zobacz nową kolekcję Premium marki Reserved!

Choć model nie jest już dostępy na stronie, to w H&M bardzo podobne kupimy już za 49,90 i 59,99 złotych! Czapki z daszkiem, tzw. "bosmanki" wiele lat temu pokochała również Doda! Rabczewska potrafi je założyć zarówno do sukienki, spodni czy do sportowej stylizacji. Tak samo jak Paulina uważa, że kaszkiet można łączyć ze wszystkim. I my również się z tym zgadzamy!

Zobaczcie poniżej ulubiony kaszkiet Sykut-Jeżyny. Wolicie spokojniejsze kolory nakryć głowy czy może ostre, czerwone jak Doda?

Instagram

Doda również uwielbia kaszkiety

Instagram

Reklama

Zobacz także: I wtedy wchodzi ona, cała na biało! Doda w trendach sezonu od stóp do głów na premierze filmu "Kurier"