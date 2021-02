Oto najmodniejsza kurtka przejściowa na wiosnę 2021. Ten model z Zary za 80 złotych stał się hitem!

Koszulowa kurtka w kratę stała się jednym z największych hitów ostatnich miesięcy. Coraz więcej gwiazd i influencerek na całym świecie decydowało się na ten model wyglądający na unisex. Koszulowa kurtka w męskim stylu to idealna propozycja na przejściowe okrycie wierzchnie na początek wiosny 2021. Nam udało się znaleźć w Zarze pozycję, która skradnie wasze serca. Piękna, nieco dłuższa koszulowa kurtka w kratkę w kolorze beżowym z domieszką niebieskich i rudych odcieni jest teraz na wyprzedaży i kosztuje zaledwie 89,99 zł. Co ciekawe, właśnie na ten model zdecydowała się już jakiś czas temu znana wszystkim z programu "Rolnik szuka żony" Anna Bardowska.

Kurtki przejściowe w Zarze na wyprzedaży

Hitowa kurtka z Zary dostępna jest na wyprzedaży w trzech kolorach. Jednak ta poniższa wersja najbardziej wpadła nam w oko! Kurtka kosztuje obecnie 89,99 zł - jej pierwotna cena wynosiła niemal 200 zł. To ostatni moment na to, żeby ją upolować w okazyjnej cenie.

Skusisz się na taki model w sezonie wiosennym? Gorąco do tego zachęcamy! Spójrzcie na kilka z poniższych inspiracji z Instagrama. Z pewnością przekonają was do tego modelu.