Oliwia Bieniuk wyrasta na nową nastoletnią ikonę mody? Wszystko wskazuje na to, że tak! Córka Jarosława Bieniuka wzoruje się na dwóch kobietach, z którymi jej tata miał lub nadal ma dobry kontakt. A mowa o Martynie Gliwińskiej, z którą Jarek spotykał się kilka miesięcy, oraz o Natalii Siwiec - rodzina Bieniuków się z nią przyjaźni. To właśnie dzięki nim Oliwka pokochała modę... drogą modę!

Oliwia Bieniuk - ile kosztowała jej stylizacja?

Bieniuk pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z imprezy z koleżanką. Na jej Instastories możemy zobaczyć dziewczęcą stylizację, która składa się z drogich elementów - Oliwka zdecydowała się połączyć bluzkę w kropki PLAY COMME DES GARCONS (ok. 600 złotych) z modną w tym sezonie spódniczką z guzikami oraz okrzykniętymi "najbrzydszymi sneakersami sezonu" od Balenciagi (cena? Około 3000 złotych)!

Jak wam się podoba look Oliwki Bieniuk? Czy buty za 3000 złotych to odpowiedni zakup dla 15-latki? Zobaczcie poniżej więcej zdjęć i sami oceńcie!

Oliwia Bieniuk założyła buty Balenciaga za 3000 złotych.

Do całości dobrała bluzkę, która kosztuje ok. 600 złotych. To projekt PLAY COMME DES GARCONS.