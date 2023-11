1 z 5

Jeszcze niedawno miała piękne długie włosy. To już przeszłość! Oliwia Bieniuk, córka Ani Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, postanowiła nieco odmienić swój wizerunek i... drastycznie ścięła włosy. Oliwia do tej pory przeważnie chodziła z rozpuszczonymi włosami, które pięknie opadały jej na ramiona. Teraz jej włosy sięgają ledwo za ucho. Ciekawe, kto namówił ją do takiej zmiany?

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i oceńcie, czy takie mocne cięcie pasuje Oliwii Bieniuk. Nam się bardzo podoba, ale czekamy na wasze opinie!

