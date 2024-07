Jak już pisaliśmy niedawno, zwyciężczyni drugiej edycji "Top Model. Zostań Modelką" Olga Kaczyńska nie może narzekać na brak pracy. Chociaż obecnie przebywa w Izraelu (zobacz: Kaczyńska szuka pracy w Tel Awiwie) to nie przeszkadza jej to w realizowaniu zleceń na całym świecie. Olga stara się, aby jej portfolio było jak najciekawsze i jak najbardziej różnorodne. Dlatego też do sesji w prestiżowym brytyjskim magazynie "Haute Muse Magazine" na potrzeby zdjęć pozwoliła zmienić swoje długie blond włosy na rude.

Jak dowiedziało się Afterparty.pl, przemiana koloru włosów Olgi nie jest na stałe i miała ona miejsce tylko w trakcie robienia zdjęć. Olga po skończonej sesji wróciła do swojego naturalnego koloru. Naszym zdaniem w tym odcieniu rudości wygląda jak niezła kocica ;-)

