Wygląda na to, że Klaudia Halejcio polubiła eksperymenty z modą oraz...fryzurami! (zobacz: Co za zmiana! Klaudia Halejcio ma zupełnie nową fryzurę! Zrobiła sobie...) Aktorka w nowym uczesaniu i stylizacji nawiązującej do stylu lat 70. pojawiła się w poniedziałek na dwóch imprezach. Szerokie spodnie z motywem kwiatów, koszula z głębokim dekoltem w kolorze zgaszonego różu, szpilki - ta stylizacja jest bezbłędna! Zgadzacie się z nami?

Reklama