Natalia Siwiec na najnowszym zdjęciu pozuje w sukience polskiej marki Nudyess. Do tej pory dziewczyny tworzące ten brand stawiały przede wszystkim na ubrania w odcieniu nude. Teraz jednak, z okazji zbliżających się świąt, postanowiły wprowadzić do swojej kolekcji nieco koloru. Model Pancetta Mini In Red, który pokochała Natalia Siwiec, kupicie już za 289 zł.