To prawdziwy hit tej zimy. Co powiecie na bardzo seksowne zestawienie czyli długi sweter w rozmiarze XXL noszony z wysokimi kozakami? Sposób na sukces jest w przypadku takiej stylizacji dosyć prosty: sweter musi być obszerny, a kozaki dość wysokie, tak by widoczny pozostawał jedynie kawałek ud. Takie właśnie rozwiązanie testowały ostatnio Małgorzata Rozenek, Natalia Siwiec i Gigi Hadid. Natalia Siwiec zaproponowała nawet pewne udoskonalenie dodając do swej stylizacji pasek swojej ulubionej luksusowej francuskiej marki Louis Vuitton. Naszym zdaniem psuje to nieco efekt i zamienia sweter XXL w banalną wełnianą sukienkę. Bardziej więc podobają nam się stylizacje Małgorzaty Rozenek i Gigi Hadid:)

Jesteśmy ciekawi, jak oceniacie ten seksowny trend? Duży sweter plus kozaki? Hot or not?

Gigi Hadid w monochromatycznym zestawie: swetrze marki Designers Remix (cena 1456 zł) i zamszowych kozakach Stuart Weitzman (cena 3480 zł).

Natalia Siwiec do swojego zestawu założyła dodatki Louis Vuitton!

Małgorzata Rozenek na zakupach z Radkiem Majdanem. Jak Wam się podoba jej stylizacja?