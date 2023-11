Za oknem lato, a więc pakujemy walizki i ruszamy na urlop! Co powinno się w nich znaleźć ? Zdecydowanie stylowe i najmodniejsze dodatki sezonu 2019, które dodadzą charakteru twoim letnim stylizacjom! Zobacz jakie hity znaleźliśmy na wyprzedażach w ulubionych sieciówkach! Wszystkie za mniej niż 40 zł!

Jakie stylowe dodatki kupić na wyprzedaży?

Paulina Sykut Jeżyna zainwestowała w najmodniejszy w tym sezonie słomkowy kapelusz! To projekt marki La Dame, który kosztował 159 zł i jest niewątpliwe największym hitem wakacji 2019. To ulubiony dodatek gwiazd, bo nie dość, że dodaje szyku, to jeszcze idealnie chroni przed słońcem. W naszej galerii znajdziesz podobny już za 27 zł oraz wiele innych oryginalnych letnich akcesoriów jak: okulary, szorty, dużą torbę plażową czy klapki a to wszystko w super cenach! Jeśli ruszasz na zakupy, idealnie się składa, bo właśnie ruszyły letnie wyprzedaże!

Poniżej zobacz jakie hity upolujesz na pierwszych wyprzedażach w popularnych sieciówkach!