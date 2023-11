Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polek ostatnich miesięcy. Spełnia się jako aktorka, wokalistka, prezenterka telewizyjna oraz osobowość medialna. Ma jedynie 20 lat, a swoje pięć minut potrafi wykorzystać maksymalnie. Cieszy się dużą ilością fanów m.in. na Instagramie, gdzie dla wielu dziewczyn stała się ikoną stylu.

Ponadczasowy szary sweter

Nie da się ukryć, że artystka prezentuje się przepięknie nawet w klasycznych szarym swetrze z dekoltem. Zestawiła go z ciemnymi dopasowanymi rurkami oraz oczywiście modnymi botkami na obcasie, oferowanymi przez markę, której Julia jest ambasadorką.

Ten prosty i ponadczasowy look, to zdecydowanie wyjątek wśród pełnych najnowszych trendów i ekstrawagancji stylizacji wokalistki. Co jest najlepszym dowodem na to, że dzięki idealnej sylwetce Wieniawa w każdym outficie wygląda perfekcyjnie.

Beżowy sweter z golfem

Swetry to zdecydowanie jeden z ulubionych elementów jesiennych stylizacji Julii. Wystarczy odwiedzić jej profile na portalach społecznościowych, gdzie bardzo często dodaje zdjęcia z nimi w roli głównej.

Kolejną tego typu stylizacją jest ta poniżej, pełna kobiecości i delikatności. Uroku dodaje luźny beżowy sweter, świetnie współgrający z wygodnymi botkami na płaskim obcasie. Taki look artystka połączyła z niebieskimi jeansami, które z pewnością każda z nas znajdzie w swojej szafie, dzięki czemu nie będzie nam trudno odtworzyć całej stylizacji w domu.

A Wam, która z tych stylizacji najbardziej przypadła do gustu?