1 z 5

Monika Jagaciak w tej wersji to wprost esencja seksapilu. Ale nie ma się co dziwić, to sesja do katalogu Victoria's Secret, marki bielizny, która rozbudza wyobraźnie nie tylko pań... Trzeba przyznać, że nasza modelka wygląda znakomicie i w pełni zasłużyła na miano Aniołka słynnej marki - obok Adriany Limy, czy Alessandry Ambrosio.

Zresztą zobaczcie sami...