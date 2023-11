Joanna Koroniewska w ostatnim czasie stała się prawdziwą trendsetterką! Jej wszystkie stylizacje okazują się prawdziwymi hitami. Tak się stało i tym razem! Koroniewska założyła szare poszarpane jeansy, czarne połyskujące botki z klamrami i najważniejszy element jej looku... różowy kożuszek!

Kożuszki - hit sezonu jesień/zima 2019/2020

Różowy kożuszek Joanny Koroniewskiej to tak naprawdę kurtka Itapevi wykonana z materiału imitującego futerko. Oversizowy fason z dużym kołnierzem, zapięcie na guziki z przodu oraz kwadratowe, wsuwane kieszenie - to wszystko sprawia, że chcemy mieć to różowe cudo!

Joanna Koroniewska pochwaliła się na Instagramie nową stylizacją, w której główną rolę odgrywa różowy kożuszek marki Born2Be.

Różowy kożuszek Joanny Koroniewskiej kosztuje 199 złotych.

Jeśli jednak nie jesteś zwolenniczką różowych kożuszków, być może skusisz się na podobny, ale w karmelowym kolorze? Ten nieco bardziej klasyczny fason i oczywiście kolor będzie doskonałym uzupełnieniem dosłownie każdej stylizacji.

