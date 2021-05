Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Dziś przedstawimy wam modne fryzury na 2021 rok. Zebraliśmy 7 topowych fryzur, które będą największymi hitami w nadchodzących miesiącach. Co znalazło się w naszym zestawieniu? Zobacz także: Modne krótkie fryzury 2021. Boyfriend bob to najmodniejsze cięcie na 2021 rok! 1. Lob to nic innego jak przedłużony bob. To trend idealny dla tych, którzy marzą o zmianie, ale ostre cięcie nie wchodzi w grę. Na przykład Małgorzata Rozenek pokochała ten trend natychmiast. 2. Modern mullet - ta fryzura to zdecydowanie opcja dla odważnych. Wzbudza kontrowersje, ale na pewno dodaje charakteru. Postrzępiona grzywka, krótki przód i długi tył... Po 30 latach od czasów Davida Bowie lansuje ją Miley Cyrus. 3. Shaggy hair. Na shaggy hair zdecydowała się ostatnio Jessica Mercedes. Trend ten nawiązuje do lat 70. Zarówno krótka, jak i długa wersja shaggy hair będzie bardzo pożądana. 4. Pixie. Ta fryzura jest bardzo stylowa, ponadczasowa i nie brakuje jej pazura. Do tego wysmukla rysy twarzy i odmładza. Swoim właścicielkom dodaje dziewczęcego uroku. 5. Hybrydowa koloryzacja . To dwa odcienie, które łączą się w jeden. Najmodniejszą hybrydą będzie połączenie koloru srebrnego z fioletem. Ten rok zdecydowanie należy do odważnych. 6. Syrenka. Tu przede wszystkim liczy się długość i kondycja naszych włosów. Ponadto... kolor. Syrenka to fryzura, która łączy w sobie dwa kolory. Jednak nie powinniśmy mylić jej ani z ombre, ani z sombre. 7. Gambit królowej. Serial "Gambit królowej" sprawił, że lata 60. wróciły ze zdwojoną siłą. W 2021 roku nikogo więc nie powinna dziwić fryzura na Beth Harmon. Który z trendów jest Ci najbliższy?