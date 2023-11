Reklama

Michał Szpak od kiedy zaistniał w 2012 roku w programie "X-Factor" został zapamiętany z powodu niesamowitego głosu i... burzy włosów. Włosy to znak rozpoznawczy Michała - burza loków lub pięknie rozprostowane długie kasztanowe włosy, których pozazdrościłaby mun nie jedna dziewczyna. A jak wyglądał Szpak kiedy nie bawił się modą, chodził do szkoły i miał krótki włosy?

Zobacz na poniższym zdjęciu.

My jesteśmy lekko w szoku, a z drugiej strony... jednak to on! Chyba ;) Poznalibyście go w szkole?

Michał Szpak w długich włosach.

Czy podoba Ci sie bardziej jak Michał Szpak ma loki?

