Jak on to robi, że we wszystkim (absolutnie wszystkim!) wygląda genialnie?! Michał Szpak w pierwszym odcinku "Life" w "The Voice of Poland" zaprezentował się w srebrnym, mocno połyskującym kombinezonie, do którego dobrał... srebrne buty. Do tego biżuteria w postaci dwóch łańcuszków na szyi i włosy zaczesane częściowo do tyłu w zgrabny koczek.

W Polsce z pewnością niewielu mężczyzn ubrałoby się tak jak Michał. Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i sami oceńcie jak wyglądał Michał i czy rzeczywiście przyćmił nawet współprowadzącą show Marcelinę Zawadzką! ;)

