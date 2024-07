1 z 7

Melania Trump zaskoczyła stylizacją

Melania Trump zaskoczyła stylizacją, podczas oficjalnego spotkania z premierem Indii. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych towarzyszyła swojemu mężowi i wydawała się być bardzo zadowolona z tej możliwości. Tak roześmianej Melanii Trump dawno nie widzieliśmy! Żona Donalda Trumpa razem z synem Barronem niedawno przeprowadziła się do Waszyngtonu, by zamieszkać z mężem w Białym Domu. Wydarzyło się to dopiero teraz ze względu na syna pary, który nie chciał zmienić szkoły w trakcie roku szkolnego. Teraz cała rodzina jest już razem, a Melanii Trump najwyraźniej bardzo służy nowa sytuacja.

