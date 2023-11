1 z 4

Meghan Markle zaskoczyła kolejną stylizacją. Żona księcia Harry'ego już w kwietniu zostanie mamą, do rozwiązania zostało ok. 5-6 miesięcy, a brzuszek Meghan jest już widocznie zarysowany. Tym razem Markle postanowiła nieco go ukryć pod... żakietem z falbaną. Do żakietu Meghan dobrała czarne proste spodnie oraz bardzo wysokie szpilki. I to one wywołały najwięcej emocji. Dlaczego? Sprawdźcie!

