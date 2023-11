Marcelina Zawadzka znów zachwyca! Jakiś czas temu gwiazda pokazała na swoim Instagramie zdjęcia z wakacji w obłędnej stylizacji! Znamy markę tej sukienki!

Marcelina Zawadzka w sukni luksusowej marki

Marcelina Zawadzka słynie z wyszukanych, odważnych i kolorowych stylizacji. Najczęściej wybiera sukienki, które podkreślają jej idealne kształty. Na wakacjach postawiła na zwiewną suknię z trenem, a krótszy przód odsłaniał jej zgrabne, długie nogi.

Suknia to projekt włoskiej projektantki Elisabetty Franchi! Jest wykonana z delikatnego szyfonu, ma najmodniejszy print sezonu, czyli wzór tie-dye. To kobiecość w najpiękniejszej odsłonie! Marka Elisabetta Franchi słynie z wspaniałych kreacji, jednak ich ceny nie należą do najniższych.

Sukienka, którą wybrała była Miss pochodzi z nowej kolekcji wiosna-lato 2019 i kosztuje 5499 zł. Marcelina założyła ją na kostium i postanowiła przełamać jej elegancki charakter sportowymi butami! Jesteśmy na tak! A wam jak się podoba?