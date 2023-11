2 z 6

Dół stylizacji Małgosi Sochy to niezwykle seksowna, ołówkowa spódnica ze skóry. Rozpinany na dżety przód daje możliwość regulowania długości rozcięcia i... dodaje rockowego charakteru! Aktora zestawiła spódnicę z wysokimi kozakami, sięgającymi do kolan. My kochamy ten look! Jest jednocześnie zmysłowo i w dobrym guście.

A co najważniejsze, odejmuje kilogramy - chociaż patrząc na szczuplutką Sochę - ten myk nie jest jej potrzebny! ;)