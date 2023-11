Małgorzata Rozenek niustannie zachwyca swoje fanki kolejnymi stylizacjami. Gwiazda bez wątpienia interesuje się modą, co przekłada się na jej codzienne zestawy ubrań. Doskonale wie, jakie fasony, kolory i wzory są na topie oraz potrafi je odpowiednio ze sobą zestawić. Ostatnio zachwyciła swoje fanki w seksownej sukience we wzór czereśni. Wszystkie fanki chcą wiedzieć, gdzie ją kupiła, a my już to wiemy!

Małgorzata Rozenek w sukience w czereśnie

Małgorzata Rozenek najchętniej stawia na luksusowe domy mody i polskich projektantów, ale nie stroni od sieciówek czy niedrogich polskich marek, jak Mosquito. Tym razem jednak jej sukiena w czereśnie nie pochodzi z żadnego popularniego sklepu, a była... szyta na miarę specjalnie dla Małgorzaty!

Sukienka Małgorzaty Rozenek wyglądała świetnie i nie dziwi nas, że jej fanki marzą o podobnym modelu. Kreacja łączyła w sobie wiele trendów - hiszpański dekolt, rękawy z bufkami czy wzór. Ostatnio w sukience w czereśnie prezentowała się również Anna Lewandowska!

Małgorzata Rozenek do swojej sukienki dobrała czerwone aksamitne sandały na szpilkach oraz torbekę Gucci w tym samym kolorze.

Podoba się wam look Małgorzaty Rozenek?

Małgorzata Rozenek dobrała dodatki w pod wzór sukienki