Przed wami następujący scenariusz: wasz małżonek debiutuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ze swoją własną marką perfum, a wy oczywiście mu towarzyszycie. Jak się ubieracie?

Pozwólcie, że zademonstruje wam to Małgorzata Rozenek. Gwiazda show „Iron Majdan" wystąpiła dziś w w czarnym total looku od polskiej marki! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

