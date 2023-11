Małgorzata Rozenek-Majdan jest bez wątpienia jedną z najlepiej ubranych gwiazd show-biznesu. Jej profil na mediach społecznościowych śledzą setki tysięcy kobiet, które inspirują się jej stylem. Małgorzata Rozenek była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się ostatnio na jednej z modowych imprez, ale to właśnie ona przyciągała wzrok swoją elegancką i olśniewającą stylizacją.

Reklama

Małgorzata Rozenek w białym garniturze zachwyca na imprezie!

Małgorzata Rozenek śledzi trendy i lubi luksusowe marki oraz znanych projektantów. Na imprezy i eventy bardzo często wybiera eleganckie i kobiece garnitury, tym razem postawiła na biel! Perfekcyjnie skrojony garnitur w najmodniejszym kolorze sezonu z domu mody La Mania idealnie podkreślił figurę gwiazdy.

ONS.pl

Nieodłącznym i ulubionym elementem stylizacji gwiazd jest beżowy płaszcz, który również Małgorzata Rozenek ma w swojej garderobie. Ten, który nonszalancko zarzuciła na ramiona, to luksusowa marka Max Mara za który trzeba zapłacić ok. 6 tys złotych, a kolor toffi jest jednym z wiodących odcieni wiosna/lato 2019!

ONS.pl, Mat. prasowe

Stylowe torebki, często z najnowszych kolekcji znanych marek, to jeden z ulubionych elementów stylizacji Małgorzaty Rozenek. Biały garnitur i camelowy płaszcz idealnie uzupełniła kolorowa listonoszka we wzorki od Coccinelle (ok. 2 tys. złotych). Małgosia oczarowała nas swoją wyszukaną stylizacją, a Wam jak się podoba?