Małgorzata Rozenek w fenomenalnej stylizacji na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style! Prowadząca program "W dobrym stylu" pokazała się na konferencji w króciutkiej, żółtej kreacji, idealnie wpisującej się w trendy na wiosnę. Gwiazda miała na sobie sukienkę lubianej przez siebie marki Marlu. Małgorzata Rozenek uzupełniła stylizację torebką idealnie dopasowaną do koloru sukienki. Żółta kopertówka to projekt Pinko. Do tego srebrna biżuteria marki Zozo Design oraz błyszczące sandałki Celebrity.

I od razu powiało wiosną! Zobaczcie więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek z wiosennej ramówki TVN Style!

