Wychodzenie z domów jest nadal mocno ograniczone, ale nic nie stoi na przeszkodzie by we własnym domu poczuć się jak gwiazda. Z tego założenia wychodzi Małgorzata Kożuchowska, która postanowiła zaprezentować fanom swoją nową stylizacją i... nową fryzurę. Kożuchowska zapuszcza włosy i obecnie stawia na klasycznego boba. Co z jej lookiem? Gwiazda założyła piękne czarne body marki Undress Code, które zestawiła z kolorową spódniczką mini i... kolorowymi skarpetkami z Myszką Mickey. Ciekawe połączenie!

Reklama

Jak nosić body? Zainspiruj się Małgorzatą Kożuchowską

Jak nosić body? Możliwości jest wiele! Klasyczne czarne body to zmysłowy dodatek do damskiej garderoby, z którego można tworzyć bardzo kobiecie stylizacje. Obcisły strój jednoczęściowy może zastąpić zwykły top, a nawet elegancką koszulę. Body damskie doskonale komponuje się z ołówkową spódnicą, spodniami z wysokim stanem oraz żakietem.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska w hitowej kurtce. Niemal identyczną kupisz za 200 zł na wyprzedaży

Małgorzata Kożuchowska w czarnym body Undress Code wygląda niezwykle seksownie. Model, który widzicie poniżej, kosztuje 290 złotych. Wykonany jest z czarnego aksamitu i pięknie podkreśla dekolt.

Reklama

Jak oceniacie look Kożuchowskiej?